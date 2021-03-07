استشاري نفسي عن مشروع قانون الاحوال الشخصية: يغلق الباب على الإلحاد وعبدة الشيطان (فيديو)

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن مصر كانت في أمس الحاجة لقانون موحد للأحوال الشخصية، لان وجود عدة قوانين تتناول الأحوال الشخصية أدى للكثير من المشاكل، خلاف حدوث بعض الثغرات التي يستغلها البعض بشكل سلبي، مشيرًا إلى أن وجود مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية شيء جميل للغاية، معقبًا: "أنا فرحان اللي أن ربنا كرمنا، وأشوف قانون زي دا، يطلع وانا عايش".



ولفت "هندي"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تناول الكثير من الأشياء بدءًا من مرحلة الخطوبة، ونظم كل شيء، معقبًا: " مشروع القانون الجديد تحدث على أن أي شخص يتزوج لابد أن يكون له دين، وهذا يغلق الباب على ما ظهر مؤخرً من الإلحاد وعبدة الشيطان...بحكم القانون مفيش جواز إلا لما يكون للواحد دين".



ولفت إلى أن القانون تحدث بان النفقة للزوجة التي لديها طفل تقر من خلال القاضي خلال أسبوعين من بعد القضاء، ولكن هناك بعض الأشياء السلبية مثل تحدد يوم واحد للرؤية لكل أهل الزوج.

