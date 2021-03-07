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الري تطمئن المزارعين: "مش هنبيع المياه" (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن المادة 38 بقانون الري الجديد أحدثت لبسا عند بعض المواطنين، حيث تنص المادة على أن وزارة الري ستفرض رسوم على أدوات رفع المياه، موضحا أن الرسوم على "الطرمبات" وليس المياه.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن الطرمبات الموجودة على المساقي الخاصة لا تدخل تحت بند هذه المادة، وأغلب المزارعين في مصر يستخدمون مساقي خاصة، مؤكدا أن الوزارة ترفض رفضا قطعيا فكرة تسعير المياه، معلقا: "إحنا مش بنبيع مياه للفلاحين".

وأوضح أن الرسوم تطبق على ماكينة رفع على ترعة عامة، وتم نشر جدول خاصة بقيمة الرسوم حسب قوة الماكينة، منوها بأن المزارع الذي يمتلك 100أقل من 10 أفدنه لن يدفع شيىء حتى لو يستخدم ترعة عامة، ومن يمتلك 25 فدان سيدفع 100 جنيه فقط.

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