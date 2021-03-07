برلماني: نحتاج إلى ثورة فكرية لمواجهة الزيادة السكانية (فيديو)



قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص دائما على التنمية لمواجهة الزيادة السكانية.



وطالب عصام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد بمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وعمل الأطفال في الصغر»، متابعا «كثرة الأطفال ليست عزوة بل من الممكن أن تتحول لنقمة».



وأكد عضو مجلس النواب «نحتاج إلى ثورة فكرية لتحصين الشباب من الأفكار المغلوطة، ومن بينها مواجهة الزيادة السكانية»، معربا عن تفاؤله كون الجيل الحالي من الشباب يتبنى فكرة إنجاب طفل أو اثنين فقط.



وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تنظيم العديد من الندوات التوعوية في المحافظات.

