خبيرة تغذية: السكر والسمنة وجهان لعملة واحدة



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرض السكر مسبب للسمنة، والسمنة أيضا مسببة للسكر، معقبة: "السكر والسمنة وجهان لعملة واحدة، والتخلص من الخلايا الدهنية يعني التخلص من مرض السكر".



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن البعض يتبع حمية غذائية معينة لخفض الوزن، وهذه الحمية بالنسبة لبعض الناس مرضية، وبالنسبة للبعض الآخر غير مرضية، خاصة بالنسبة لمرضى السمنة المحبين للأكل.



وشددت على ضرورة وضع نظام غذائي يناسب كل مريض سمنة، فمريض السمنة المحب للأكل لا نستطيع حرمانه من الأكل، إلا من خلال تقليل الشهية، من خلال تناول مواد طبية تقمع الشهية، وبالتالي لا يستطيع مريض السمنة تناول الأكل رغم وجوده أمامه.



