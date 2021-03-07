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خبيرة تغذية: الشعوب العربية الأعلى في الإصابة بالسمنة لهذا السبب

الأحد 07/مارس/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرضى السمنة من الشباب غالبًا ما يتعرضون للتنمر من زملائهم من خلال الهزار، معقبة: "نصف الهزار في هذه الحالة جد، لازم تخس عشان نعيش حياتنا".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن البعض يصاب بالسمنة بسبب تناوله الكثير من الطعام نتيجة مروره بحالة سيئة، والبعض الآخر يصاب بالسمنة بسبب أنه مُحب للأكل.

وأشارت إلى أن مشاعر الحب والود لدى العرب يتم إظهارها من خلال العزومات، ولذلك الشعوب العربية هي الأعلى في مرض السمنة.

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