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الضرائب تكشف عن آخر موعد لتقديم الإقرارات.. "مفيش ورقي كله إلكتروني"

الأحد 07/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن العام الحالي ليس الأول لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيًا، وأنه بدأ في 2018.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإقرار الذي كان يتم تقديمه ورقيًا سوف يتم تقديمه من خلال شاشه الكمبيوتر بنفس الشكل الورقي، دون أي تغيير في مضمون الإقرار.

وأكد أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية يكون في الحادي والثلاثين من مارس الجاري، هذا بالنسبة الأشخاص الطبيعيين، مردفًا أنه لم يتم طباعة أي إقرارات ضريبية ورقية لهذا العام.

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