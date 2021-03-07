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ارتفاع يليه انخفاض بدرجات الحرارة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 07/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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بينما يوشك فصل الشتاء على الرحيل، يقوم بعض الأشخاص بتخفيف ملابسهم، لا سيما مع بداية الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة، ومع استقرار الأحوال الجوية، وهو ما يحذر منه خبراء الأرصاد الجوية، نظرا للتقلبات التى يشهدها الطقس بين الحين والآخر، إلى جانب تحذيرات عدد كبير من الأطباء من تخفيف الملابس فى وقت مبكر، وتأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالإعلان عن تنبؤاتها بخصوص الطقس، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يكون كل منهم على دراية بما سيكون، وحتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة أى تقلبات جوية متوقعة.

بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الإثنين 8 مارس 2021، وحتى يوم السبت 13 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الإثنين 8 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واعتبارا من يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، حتى الأربعاء 10 مارس 2021، ترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

يوم الثلاثاء 9 مارس 2021:

- أتربة عالقة نهاراعلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الأربعاء 10 مارس 2021:

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

واعتبارا من يوم الخميس 11 مارس 2021، حتى السبت 13 مارس 2021، تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقش دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

يوم الخميس 11 مارس 2021:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

- يوم الجمعة 12 مارس 2021:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- يوم السبت 13 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

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