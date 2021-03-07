Advertisements

أمير جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية

الأحد 07/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
Advertisements
 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العمري، ومدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي الإدارة العامة لخدمات المياه لعام ٢٠٢٠م ، والخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، مستمعا لشرح مفصل عن المشروعات التي تم استلامها والبالغ عددها 9 مشروعات بيئية ومائية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 458 مليون ريال، والمشروعات الجاري تنفيذها بأكثر من 202 مليون ريال، وإضافة لتشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بسد وادي بيش ، ومحطة تنقية المياه بسد وادي جيزان، ورفع نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي، وخفض نسبة الفاقد في شبكة المياه، والاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً بما يحقق استدامة الموارد ودعم التنمية البيئية بالمنطقة وخدمة أهالي المناطق الجبيلة ومشروع سقيا زراعة البن بها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ أقل من ساعتين

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل مدرب حراس المرمى

منذ ساعتين

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ أقل من ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر

منذ ساعة و 20 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

منذ أقل من ساعتين

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ ثلث ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

06:59 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين