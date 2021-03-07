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أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 1-1 "فيديو"

الأحد 07/مارس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية اليوم الأحد.

والتقى ريال مدريد وأتلتيكو عصر اليوم في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم لويس سواريز لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده لـ59 نقطة في قمة الليجا، بينما وصل ريال مدريد للنقطة 54.

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