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تفاصيل جديدة حول مصرع عبود العمري المدون الأردني

الأحد 07/مارس/2021 - 07:46 م
عبود العمري
عبود العمري
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تصدر عبود العمري الناشط الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب مصرعه في حادث بجنوب إفريقيا.

عبود العمري

ولقى عبود العمري مصرعه في حادث سير خلال رحلة رفقة أردنيين آخرين إلى جنوب إفريقيا، اليوم، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ووسائل إعلام محلية.

وفاة عبود العمري

وأكدت الخارجية الأردنية أن الشاب الأردني المتوفى هو عبود العمري صاحب الـ23 عاماً والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي عبدالله العمري، والشهير بـ"عبود العمري"، حيث اعتاد تقديم محتوى كوميدي عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل.

حاث عبود العمري

وأوضحت الخارجية الأردنية، أنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب إفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له عبود العمري برفقة أربعة أصدقاء مرافقين له، والذي لاقى مصرعه.

معلومات عن عبود العمري

ونرصد في السطور القليلة التالية، حرصاً من موقعكم "الفجر" على تقديم كافة الخدمات وتلبية الاحتياجات التتي يأملها متابعونا، ونظراً لتصدر عبود العمري البحث، معلومات مهمة عن الراحل.

عبود العمري والسوشيال ميديا

يعتبر عبود العمري أحد أبرز نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أحد المشاركين في عمل كوميدي من المقرر إذاعته في رمضان المقبل، اسمه "4 في 1"، وهو من إنتاج قناة "رؤيا" الأردنية.

عبود العمري وحادث مؤسف

وتعرض عبود العمري لحادث مؤسف خلال رحلة له بجنوب إفريقيا، أثناء سيره بالسيارة ليلقى مصرعه، ويصاب كل المرافقين له، حيث تتابع الخارجية الأردنية التطورات أولاً بأول.

عبود العمري وتفاصيل الحادث

وقال والد عبود العمري إن ابنه كان يستقل سيارة تسير بسرعة كبيرة على إحدى الطرقات، إلا أن انفجرت إطارات السيارة، ليرحل ابنه ويصاب المرافقون له، حيث تعرضوا لإصابات وجروح ممفرقة.

آخر ظهور للشاب عبود العمري

وظهر عبود العمري في آخر فيديو له داخل غرفة إقامته بأحد الفنادق، وهو يشيد بجنوب إفريقيا ويعبر عن إعجابه الشديد بها وبجمال فتياتها، مطالباً والده بالزواج من إحدهن.

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