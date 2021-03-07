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أحمد موسي عن هدم سلم الدائري بالسلام .. "لو 10 أنفار متضررين هنوصل صوتهم" (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، المشهد العشوائي لنزول المواطنين بعد إزالة سلم الدائري من أجل التوسعة بمنطقة السلام.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «المشهد ده غلط مينفعش ويؤذينا لو كان 10 أنفار بس المتضررين فاحنا معاهم وهنوصل صوتهم».

وأردف موسى، «بنعمل حاجات إيجابية على أعلى مستوى محدش يقدر يقول غير كده ولكن مينفعش نشيل السلم بالشكل ده، مردفا «ناس أتكسرت أقدامهم».

وأكد موسى أن هذا المشهد لا يرضى الرئيس السيسي ولا وزير النقل ولا يرضى أي أحد، مردفًا «طالما أنه تم إزالة السلم كان لا بد من توفير البديل».

وناشد موسى المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنشاء سلم لنزول المواطنين بمنطقة السلام مردفا «في مرضى وكبار سن بيستخدموا السلم».

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