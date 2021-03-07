رئيس الوزراء التونسي : الحرب على الإرهاب من أولويات عمل الحكومة

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الأحد أن الحرب على الإرهاب تبقى من أولويات عمل الحكومة التونسية، مؤكدا أن تلك الحرب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر.

وأوضح المشيشي – بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء التونسي – في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان، أن الحكومة ستواصل توفير الدعم اللازم لقوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، وستعزز الإمكانيات المادية والبشرية لمختلف هذه الوحدات.

وأكد رئيس الوزراء التونسي عزم الحكومة القوي على بذل كل الجهود من أجل حماية كل شبر من الوطن، ودحر خطر الإرهاب، والقضاء عليه، وذلك بالتعويل على وحدة المؤسستين الأمنية والعسكرية والتحامهما، وحرفية الأمنيين والعسكريين، وكذلك بالتفاف كافة أطياف الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني حولهم، بحسب قوله.

وجدد المشيشي، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية، الترحم على أرواح شهداء ملحمة بن قردان الأبرار من الأمنيين والعسكريين، ومن المواطنين العزل.

يذكر أنه يحل اليوم الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان، حيث نجحت قوات الأمن الداخلي والجيش، مدعومين من أهالي مدينة بن قردان التونسية، في إجهاض عملية إرهابية وإحباط مخطط إقامة إمارة داعشية بالمنطقة، والقضاء علي عدد كبير من الإرهابيين، وإلقاء القبض على عدد آخر.