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جامعة طيبة تفعل مذكرة التعاون مع الأمن العام

الأحد 07/مارس/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
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 وقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة محضر تفعيل مذكرة التعاون مع الأمن العام لتنفيذ الدورات التدريبية لمنسوبي الأمن العام المعتمدة ضمن الخطة التدريبية من خلال المنصة الإلكترونية (البلاك بورد) بحضور معالي رئيس الجامعة عبدالعزيز السراني.
وأوضح الدكتور السراني أن الجامعة تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق رسالة الجامعة والمنافع المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين في طور قيامها بمسؤوليتها المجتمعية، بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه أن الجامعة لديها الخبرة الأكاديمية والتدريبية في مجالات عدة، مبيناً أن الجامعة حريصة على تفعيل هذه المذكرة مع الأمن العام لتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي ومنسوبات الأمن العام في تطبيقات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية من خلال المنصة الإلكترونية.

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