Advertisements

محمد بن زايد: تمكين المرأة أولوية في رؤية التنمية الإماراتية

الأحد 07/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، تحية تقدير إلى المرأة بمناسبة يومها العالمي.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "في اليوم العالمي للمرأة.. أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم".

وأضاف: "لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال".

 

وختم تغريدته بالقول إن "تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".

 

ويخصص 8 مارس للاحتفال بعيد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وهو يوم للاعتراف بجميل النساء وبما تقدمه للمجتمع.

 

وكانت دولة الإمارات حققت إنجازا عالميا جديدا في مجال الموازنة بين الجنسين، إذ جاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن البنك الدولي.

 

ويعد التقرير، الذي صدر الشهر الماضي، من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصاديا.

 

وأشاد البنك الدولي في تقريره السنوي بدولة الإمارات في هذا الخصوص، معتبرا إياها من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، وفقا لمؤشرات التقرير، من خلال 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة، في الدول التي يغطيها التقرير وعددها 190 دولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد بن زايد الامارات

أخبار تهمك

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 28 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ أقل من ساعة

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

قائد شرطة أبوظبي: الإمارات أعطت للمرأة مكانة متميزة ورائدة في مسيرة النهضة والتطوير

بلدية أبوظبي: "الشيخة فاطمة بنت مبارك" أسست للمرأة الإماراتية جسور العبور إلى المستقبل

بنوك الإمارات: معاملة العملاء الإناث بالتساوي للحصول على القروض وتسهيلات ائتمانية

ولي عهد أبوظبي يستقبل مستشارة الرئيس الأمريكي

وزيرة التعاون الدولي: تمكين المرأة فى مصر أولوية وطنية

بمشاركة 3000 شخصية.. تعرف على دور مصر في إنجاح منتدى المرأة العالمي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

07:29 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين