تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

أعرب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن تفاؤله قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق الفريق الباريسي بأربعة أهداف مقابل هدفي في الكامب نو معقل البرسا.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها قناة فرانس 2 :" نستعد بشكل طبيعي وعادي لمواجهة برشلونة والأهم من ذلك بكل هدوء كما هو معتاد".

وعن الفوز على بريست بثلاثية نظيفة في كأس فرنسا، علق مبابي قائلا:" حققنا هدفنا بالتأهل أمام فريق صعب على ملعبه، إنه فريق ممتع، أبارك لهم على اللعب بكل حماس وجدية".

وأضاف:" عانينا نسبيا في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول لكننا نجحنا في إحراز الهدف الثاني، مما أفادنا كثيرا".

واختتم مبابي تصريحاته قائلا:" لقد كانت مواجهة مهمة لأنه إذا خسرنا لفقدنا أحد ألقاب الموسم والآن نستعد لمواجهة جديدة في مسابقة بظروف مختلفة".