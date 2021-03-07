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تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا
الأحد 07/مارس/2021 - 08:00 م
محمد الدمتناوي
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خسر نادي الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب رادس.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الترجي عند النقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، حظوظ الزمالك للتأهل من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
أولًا، يحتاج الزمالك للفوز في مبارياته الثلاث المقبلة أمام كل من الترجي ثم مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، حيث سيرتفع رصيد الزمالك للنقطة 11 ويتأهل دون النظر لنتائج باقي منافسيه.
ثانيًا، تعادل الزمالك مع المولودية في الجزائر، والفوز على الترجي وتونجيث في القاهرة، بشرط خسارة المولودية من الترجي، وقتها يصعد الزمالك بالمواجهات المباشرة، وذلك بافتراض فوز الفريق الجزائري على بطل السنغال في الجولة المقبلة.
ثالثًا، الحصول على ست نقاط من الفوز على الترجي وتونجيث بالقاهرة، ولكن هذا الأمر سيكون مشروطًا بخسارة مولودية الجزائر أمام كل من بطل تونس وبطل السنغال.
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