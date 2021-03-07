تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

خسر نادي الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب رادس.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الترجي عند النقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، حظوظ الزمالك للتأهل من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





أولًا، يحتاج الزمالك للفوز في مبارياته الثلاث المقبلة أمام كل من الترجي ثم مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، حيث سيرتفع رصيد الزمالك للنقطة 11 ويتأهل دون النظر لنتائج باقي منافسيه.





ثانيًا، تعادل الزمالك مع المولودية في الجزائر، والفوز على الترجي وتونجيث في القاهرة، بشرط خسارة المولودية من الترجي، وقتها يصعد الزمالك بالمواجهات المباشرة، وذلك بافتراض فوز الفريق الجزائري على بطل السنغال في الجولة المقبلة.





ثالثًا، الحصول على ست نقاط من الفوز على الترجي وتونجيث بالقاهرة، ولكن هذا الأمر سيكون مشروطًا بخسارة مولودية الجزائر أمام كل من بطل تونس وبطل السنغال.