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نشرة أخبار قنا اليوم الأحد 7-3-2021 .. تسليم عدد من الوحدات السكنية وانتحار طالب بسبب أزمة نفسية

الأحد 07/مارس/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الأحد، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-


محافظ قنا: 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المجمع، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد والمهندس تيسير ممدوح رئيس قطاع التخطيط بالجهاز والمهندس جمال غانم رئيس قطاع المشروعات بالجهاز ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاسكان والمرافق والطرق والتنمية الصناعية.

"تضامن قنا": اجتماع مكثف لتوحيد الجهود الأهلية ضمن "حياة كريمة"


قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إنه تم عمل اجتماع مكثف للجنة الخاصة بتوحيد الجهود الأهلية لمبادرة "حياة كريمة"، وبحضور النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف وممثلي الجمعيات الأهلية.

17 ألفا و793 طالبا يؤدون الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

واصل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولاته التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021م في يومها الثامن بحضور الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكليات التربية والطب البشري والتمريض وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي والتربية النوعية، والتجارة والصيدلة، والزراعة والأثار والآداب وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العملية الامتحانية والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم (17ألف و793) طالب وطالبة.

"أزمة نفسية" تدفع طالبا إلى الانتحار رميًا بالرصاص في محافظة قنا

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، من كشف لغز عثور الأهالي، بقرية العجالين، في مركز قوص، صباح اليوم الأحد، على جثة طالب مصاب بطلق ناري، في ظروف غامضة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا بالعثور على جثة موسى عبدالعظيم أحمد، 16 عاما، طالب مصاب بطلق ناري، في ظروف غامضة.

تسليم 432 وحدة سكنية جديدة بمنطقة هو في نجع حمادي بقنا 

سلم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ٤٣٢ وحدة إسكان اجتماعي بعمارات " هـو ١ " بمدينة نجع حمادي، البالغ عددها ١٨ عمارة وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من في فرص لانتقال فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن المنطقة تضم 18 عمارة سكنية، تحتوي على 432 وحدة، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 54 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن جميع الوحدات السكنية المقدمة تسلم كاملة التشطيب، شاملة المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مضيفا أن الدولة لا تدخر جهدا في التوسع لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية، للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الخاصة، واعترافا منها بحق المواطن في الحصول على وحدة سكنية ملائمة، مدعمة من قِبل الدولة.

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