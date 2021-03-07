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شاهد.. أبرز 10 عقول صنعت العالم الجديد خلال جائة كورونا (فيديو)
الأحد 07/مارس/2021 - 08:09 م
أمنية فوزي
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أطلقت مجلة فوربس الأمريكية قائمة استثنائية لأهم 10 أشخاص أعادو صياغة العالم خلال عام كورونا.
كشفت قناة "الغد"، في تقرير مصور، بثته عبر شاشتها، عن أن هناك قائمة استنائية أطلقتها مجلة "فوربس"، أعاوا صياغة العالم خلال عام كورونا، مشيرة إلى أنه بحسب التقويم الجديد منذ إعلان الفيروس وباء عالميا في مارس الماضي، فهناك 10 أشخاص أنقذوا البشر من السقوط في الاكئتاب والجنون ووهبوا الإنسانية أملا في الشفاء ساعدوا في تسير حياتنا ضاعفوا ثرواتهم وأنقذوا موظفيهم من الإفلاس.
وأبرز التقرير، الـ10 الأشخاص، وهم: ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، وستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للأدوية، وإريك يوان الرئيس التنفيذي لشركة زووم للاتصالات، بايجو بهات وفلاديمر تينيف أصحاب شركة روبن هود للخدمات المالية، وأبورفا ميهتا مؤسس تطبيق "إنستاكارت" لخدمة توصيل الخضروات، وريد هاستنجز الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس"، وبرين بوتنام، طروت مرأة التمارين التفاعلية "البديل المنزلي لصالات الرياضية"، وتود ميكنون مؤسس تطبيق "okta""، للإدارة وتأمين الحسابات عن بُعد وكاثي وود –مؤسسة شركة أ.ر.ك إنفست أكبر صندوق تداول في البورصة عام 2020، وسيدس سيجبرانديج، مدير شركة "جيت لاب"، لإدارة وتأمين البرمجيات والتطبيقات.
كشفت قناة "الغد"، في تقرير مصور، بثته عبر شاشتها، عن أن هناك قائمة استنائية أطلقتها مجلة "فوربس"، أعاوا صياغة العالم خلال عام كورونا، مشيرة إلى أنه بحسب التقويم الجديد منذ إعلان الفيروس وباء عالميا في مارس الماضي، فهناك 10 أشخاص أنقذوا البشر من السقوط في الاكئتاب والجنون ووهبوا الإنسانية أملا في الشفاء ساعدوا في تسير حياتنا ضاعفوا ثرواتهم وأنقذوا موظفيهم من الإفلاس.
وأبرز التقرير، الـ10 الأشخاص، وهم: ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، وستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للأدوية، وإريك يوان الرئيس التنفيذي لشركة زووم للاتصالات، بايجو بهات وفلاديمر تينيف أصحاب شركة روبن هود للخدمات المالية، وأبورفا ميهتا مؤسس تطبيق "إنستاكارت" لخدمة توصيل الخضروات، وريد هاستنجز الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس"، وبرين بوتنام، طروت مرأة التمارين التفاعلية "البديل المنزلي لصالات الرياضية"، وتود ميكنون مؤسس تطبيق "okta""، للإدارة وتأمين الحسابات عن بُعد وكاثي وود –مؤسسة شركة أ.ر.ك إنفست أكبر صندوق تداول في البورصة عام 2020، وسيدس سيجبرانديج، مدير شركة "جيت لاب"، لإدارة وتأمين البرمجيات والتطبيقات.
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