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شاهد.. أبرز 10 عقول صنعت العالم الجديد خلال جائة كورونا (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أطلقت مجلة فوربس الأمريكية قائمة استثنائية لأهم 10 أشخاص أعادو صياغة العالم خلال عام كورونا.

كشفت قناة "الغد"، في تقرير مصور، بثته عبر شاشتها، عن أن هناك قائمة استنائية أطلقتها مجلة "فوربس"، أعاوا صياغة العالم خلال عام كورونا، مشيرة إلى أنه بحسب التقويم الجديد منذ إعلان الفيروس وباء عالميا في مارس الماضي، فهناك 10 أشخاص أنقذوا البشر من السقوط في الاكئتاب والجنون ووهبوا الإنسانية أملا في الشفاء ساعدوا في تسير حياتنا ضاعفوا ثرواتهم وأنقذوا موظفيهم من الإفلاس.

وأبرز التقرير، الـ10 الأشخاص، وهم: ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، وستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للأدوية، وإريك يوان الرئيس التنفيذي لشركة زووم للاتصالات، بايجو بهات وفلاديمر تينيف أصحاب شركة روبن هود للخدمات المالية، وأبورفا ميهتا مؤسس تطبيق "إنستاكارت" لخدمة توصيل الخضروات، وريد هاستنجز الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس"، وبرين بوتنام، طروت مرأة التمارين التفاعلية "البديل المنزلي لصالات الرياضية"، وتود ميكنون مؤسس تطبيق "okta""، للإدارة وتأمين الحسابات عن بُعد وكاثي وود –مؤسسة شركة أ.ر.ك إنفست أكبر صندوق تداول في البورصة عام 2020، وسيدس سيجبرانديج، مدير شركة "جيت لاب"، لإدارة وتأمين البرمجيات والتطبيقات.

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