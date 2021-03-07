غرفة الشارقة تبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اندونيسيا





بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والمواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال في الشارقة واندونيسيا.





جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة بمقرها مؤخرا سعادة كاندرا نيغرا قنصل عام جمهورية إندونيسيا وسعادة بودي بريانتورو مساعد القنصل للشؤون الاقتصادية وعدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية في القنصلية بحضور رغده تريم عضو مجلس إدارة الغرفة و محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة الشارقة .





وناقش الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وإندونيسيا بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في تمكين القطاع الخاص في البلدين من الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.





وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس حرص الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق مع القنصلية الأندونيسية بما يسهم في توطيد التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري بين الشارقة وإندونيسيا وتطويرها نحو آفاق أوسع وأرحب لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة لدى الجانبين والتي تدعو إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك في سبيل تعزيز العلاقات القائمة ومشاريع التعاون ورفع نسب المبادلات التجارية.





واستعرض العويس أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة وجهود الغرفة المبذولة لتمثيل مصالح مجتمع الأعمال المحلي إلى جانب حرصها على دعم المستثمرين بكافة السبل ..داعيا الوفد الزائر إلى تشجيع رجال الأعمال الإندونيسيين لإقامة معرض لمنتجاتهم في مركز إكسبو الشارقة والاستفادة من الموقع الحيوي لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي متميز على المستوى الإقليمي .





من جانبه أثنى سعادة كاندرا نيغرا على حسن ومتانة العلاقات القائمة بين إندونيسيا والإمارات عموما والشارقة على وجه الخصوص ..مشيداً بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الشارقة وما حققته من تطور اقتصادي .





من جهته أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية ..داعياً إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف بحث المزيد من فرص الاستثمار المتاحة وتنميتها.