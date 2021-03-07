Advertisements

غرفة الشارقة تبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اندونيسيا

الأحد 07/مارس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
Advertisements

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والمواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال في الشارقة واندونيسيا.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة بمقرها مؤخرا سعادة كاندرا نيغرا قنصل عام جمهورية إندونيسيا وسعادة بودي بريانتورو مساعد القنصل للشؤون الاقتصادية وعدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية في القنصلية بحضور رغده تريم عضو مجلس إدارة الغرفة و محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة الشارقة .

وناقش الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وإندونيسيا بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في تمكين القطاع الخاص في البلدين من الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس حرص الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق مع القنصلية الأندونيسية بما يسهم في توطيد التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري بين الشارقة وإندونيسيا وتطويرها نحو آفاق أوسع وأرحب لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة لدى الجانبين والتي تدعو إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك في سبيل تعزيز العلاقات القائمة ومشاريع التعاون ورفع نسب المبادلات التجارية.

واستعرض العويس أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة وجهود الغرفة المبذولة لتمثيل مصالح مجتمع الأعمال المحلي إلى جانب حرصها على دعم المستثمرين بكافة السبل ..داعيا الوفد الزائر إلى تشجيع رجال الأعمال الإندونيسيين لإقامة معرض لمنتجاتهم في مركز إكسبو الشارقة والاستفادة من الموقع الحيوي لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي متميز على المستوى الإقليمي .

من جانبه أثنى سعادة كاندرا نيغرا على حسن ومتانة العلاقات القائمة بين إندونيسيا والإمارات عموما والشارقة على وجه الخصوص ..مشيداً بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الشارقة وما حققته من تطور اقتصادي .

من جهته أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية ..داعياً إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف بحث المزيد من فرص الاستثمار المتاحة وتنميتها.

أخبار تهمك

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ ساعة و نصف

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ أقل من ساعة

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر

منذ أقل من ساعتين

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

منذ ساعتين و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

07:29 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين