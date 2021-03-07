ملخص مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان (2- 0) فى الدوري الإيطالي والترتيب





فاز فريق ميلان، اليوم الأحد، على نظيره هيلاس فيرونا، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإيطالي.





مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان





واستعاد ميلان نغمة الانتصار مجدداً بهذا الفوز على مضيفه فريق هيلاس فيرونا بثنائية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الكالتشيو 2021

أهداف مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان

تقدم اللاعب رادى كرونيتش، لفريقه ميلان فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء، من تسديدة رائعة عبر ضربة حرة مباشرة سكنت على يسار حارس هيلاس فيرونا، وبعدها ومع انطلاق الشوط الثاني نجح الظهير الأيمن ديوجو دالوت في تسجيل الهدف الثانى بالدقيقة 50 من تسديدة قوية.





ملخص مباراة مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان





وتعادل ميلان في المباراة الماضية أمام فريق أودينيزي بهدف لكل فريق ضمن مبارايات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الكالتشيو، قبل أن يعود لنغمة الانتصارات مجدداً بفوزه على هيلاس فيرونا.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان

ورفع ميلان رصيده من النقاط إلى النقطة الـ56 والتي وضعته في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، خلف المتصدر الإنتر، بفارق ثلاثة نقاط "59" نقطة، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 38 نقطة فى المركز الثامن من المسابقة.





مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان وختام الجولة





ومن المقرر، أنه بعد مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان أن تستكمل بقية مباريات الجولة الـ26 من الكالتشيو، مساء اليوم، بمواجهة سامبدرويا وكاليارى فى الـ7 من مساء اليوم، ويستضيف نابولى نظيره بولونيا فى العاشرة إلا الربع، بينما تختتم الجولة غا بلقاء اتالانتا وإنتر ميلان.







