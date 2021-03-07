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نتنياهو: إسرائيل بصدد رفع كل قيود مكافحة كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده خرجت تقريبا من كل إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا وذلك لدى عودة المطاعم لفتح أبوابها بموجب خطة للخروج من قيود كورونا بدفعة من وتيرة سريعة لحملة التحصين من المرض.

 

وعلى الرغم من أن الخطوة يوم الأحد إيجابية لنتنياهو الذي يختتم حملته الانتخابية، إلا أن مسؤولين في مجال الصحة حذروا من أن زيادة حالات العدوى قد تضطر السلطات لفرض إجراءات إغلاق جديدة قد تحبط آمال نتنياهو في تتويج سياساته المتعلقة بمكافحة الجائحة بنصر انتخابي في اقتراع يجرى في 23 مارس.

 

وقال نتنياهو لوكالة "رويترز": "المطاعم تعود للحياة" وهو يقرع كوبه مع كوب رئيس بلدية القدس موشي ليون ويتناول المخبوزات في منطقة خارجية لمقهى مطل على حديقة، مضيفًا: "لا يزال علينا أن نراقب أنفسنا وأن نضع الكمامات ونحافظ على المسافات والتباعد الاجتماعي لكننا ننتهي من الأمر ولم يتبق الكثير".

 

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد حصل 53 بالمئة من سكان إسرائيل على جرعة أولى على الأقل من لقاح فايزر، وبالتالي فقد بدأت الحكومة تدريجيا في إعادة فتح الشركات والأعمال والمدارس والمطار الرئيسي في البلاد ولكن بوضع قيود على الطاقة الاستيعابية.

 

من جانبه، عبر منسق الاستجابة الوطنية للجائحة نحمان آش عن قلقه من أن المواطنين قد لا يلتزمون بالقيود الباقية. وقال لراديو (103 إف.إم) "نحن قلقون من ارتفاع حالات الإصابة في الأيام الماضية، واحتمال العودة لفرض إجراءات قائم بكل تأكيد".

 

ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك قد يشمل فرض إغلاق عام قال "ربما نضطر لاتخاذ قرار مثل هذا قبل الانتخابات بكل تأكيد".

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