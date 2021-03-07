ضبط أدوية منتهية ومهربة في حملة بالقليوبية

شن التفتيش الصيدلي، بالإدارة الصحية بالخانكة، حملة مكبرة على الصيدليات لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية وعدم حيازة أدوية المستشفيات والمحظور تداولها.



تأتي الحملة بناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات مدير عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد ومدير إدارة التفتيش الصيدلي الدكتورة ڤيڤيان هنري، بمتابعة السوق الدوائي في ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيروس كورونا ومن أجل حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.



جرت الحملة برئاسة الصيادلة رانيا حمدي رئيس قسم التفتيش وبعضوية أمل حسين وأسماء محمد ومفتشي الصيدليات بالإدارة، وبالمرور على الصيدليات أسفرت الحملة عن ضبط بعض المخالفات.



وكانت الأدوية المضبوطة هي أدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسموح بتداولها داخل القطر المصري: 2 أنبوبة كريم، 4 أنبوبة چل، 8 زجاجات ادوية، 142 كبسول مواد منشطة، 274 قرص وأدوية عينات مجانية، 63 أنبوبة كريم، و10 كبسولات، 299 قرص، 5 زجاجات نقط، وأدوية منتهية الصلاحية، وهي 96 أنبوبة كريم، و10 أقراص وأدوية مستشفيات، 10 أقراص، كمية أقراص مقصوصة عبارة عن عينات وأدوية مجهولة المصدر.