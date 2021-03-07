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التضامن: 11.5 مليون مواطن إجمالي الفئات المدعومة من" تكافل وكرامة"(فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات برنامج تكفل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن تكافل وكرامة برنامج قومي يستهدف كل قرى ومراكز الجمهورية وبدأ في 2015، ووصل لـ4 ملايين أسرة، بما يعادل 11.5 مليون مواطن.

وتابع "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن برنامج تكافل وكرامة مستمر حتى الآن ويستهدف الفئات الأولى بالرعاية من المطلقات والأسر التي ليس لديها أي مصدر دخل منتظم.

ولفت إلى أن البرنامج لديه عملاء في كل أنحاء الجمهورية من القرى والعزب والنجوع، مضيفًا أن القول بأن الدعم الموجود في تكافل وكرامة لا يصل إلى المستحقين أمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن الوزارة تتحقق من صرف الإعانات من خلال التعاون مع التأمينات وباقي أجهزة الدولة، للتأكد من عدم امتلاك الأسر أي عقارات أو أملاك أو معاشات.

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