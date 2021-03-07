استشاري نفسي: الشخصية الحدية زادت بصورة كبيرة بعد 25 يناير (فيديو)



قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الشخصية الحدية تعاني من مشاكل في طرق التفكير، وتتصف بالأحكام المتطرفة والحادة، ومتقلبة المزاج، ولديها شعور بالاستعلاء.



وتابع "هندي"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الشخصية الحدية تعطي نفسها بعض صفات الشخصيات العامة، وتصدر فتاوي تحرم السلام على أصحاب الأديان الأخرى، وتصف المرأة بأنها عورة، لافتًا إلى أن الشخصية الحدية تسعى لإلقاء الأحكام على الناس، وتتحدث دائمًا على الحلال والحرام.



ولفت إلى أن الشخصية الحدية زادت بصورة كبيرة بعد 25 يناير، وخلال الفترة الأخيرة بدأت تختفي، معقبًا: "مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي بقت فضاحة، مينفعش تقول حاجة، وبعدين ترجع تقول حاجة تانية".



