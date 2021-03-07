Advertisements

وزير الصحة الإيطالي يعلن "انفتاحه" على لقاح "سبوتنيك V" الروسي

الأحد 07/مارس/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا، اليوم الأحد، استعداده لبحث مسألة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في بلاده وتنظيم إنتاجه المحتمل في إيطاليا.

 

وفي تصريحات متلفزة قال الوزير: "إذا كان هناك لقاح يؤدي وظيفته وإذا قالت الوكالة الأوروبية للأدوية والوكالة الإيطالية للأدوية إنه لقاح فعال ومأمون، فأنا لا أهتم كثيرا بجنسية العلماء الذين عملوا على تطويره وفي أي بلد ولدت فكرته. لذا فإني منفتح تماما على اللقاح الروسي - شأنه شأن اللقاحات الأخرى التي يمكن أن تظهر في العالم - فالأهم هو أن تأتي عمليات الاختبار والمراقبة التي يتعين على الوكالات المعنية تنفيذها بنتيجة إيجابية".

 

وتابع الوزير أن بلاده لم تبدأ في استخدام لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" إلا بعد أن أكدت وكالتا الأدوية الأوروبية والإيطالية جودتها العالية. وعبر سبيرانزا عن أمله أن يحصل اللقاح الروسي على موافقة الوكالتين قريبا، مضيفا أن إيطاليا ستكون مستعدة عندئذ "للتعاون مع السلطات الروسية، بما في ذلك من أجل تعزيز الإنتاج ربما".

 

وأشار الوزير إلى أن تطعيم أكبر قدر ممكن من السكان يعد من الأولويات العالمية، و"يجب العمل في كل اتجاه"، مضيفا: "لا جدوى على الإطلاق من إقامة أي حواجز قومية".

 

وفي فبراير الماضي، وصف رئيس المجلس الأعلى الصحة في إيطاليا، فرانكو لوكاتيلي، نتائج المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي السريرية بـ "الممتعة للغاية"، داعيا إلى التأمل مع قضية استخدام أدوية كورونا بعيدا عن أي تحيز، استنادا إلى معطيات عن أمنها وفعاليتها.

 

ثم وجهت قيادة المعهد القومي للأمراض المعدية إلى وزارة الصحة الإيطالية تقريرا قيم إيجابيا لقاح "سبوتنيك V".

 

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الذي يحتكر توريد "سبوتنيك V" للدول الأجنبية) قال سابقا إنه قدم إلى الاتحاد الأوروبي، في 29 يناير، طلبا لتسجيل هذا اللقاح عبر آلية مراجعته، مؤكدا أنه حصل على تأكيد استلام الطلب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة سبوتنيك في ايطاليا

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ أقل من ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية" تكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد فيروس كورونا

هل أصبح آمن؟.. تفاصيل استئناف تجارب لقاح أكسفورد في بريطانيا

أحدثها "أسترازينيكا".. لقاحات أثبتت فاعلية ضد كورونا

عضو اكسفورد لتطوير اللقاحات: 30 طفرة حدثت لفيروس كورونا

الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على ترخيص استخدام لقاح فايزر

كولومبيا: نبحث توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي لبلادنا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

07:29 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين