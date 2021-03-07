بعد إلقاء القامة في الترع بعد تطهيرها.. الري: "ندور في حلقة مفرغة"



وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن إلقاء بعض المواطنين القمامة في الترع بعد تطهيرها يتطلب مجهود مضاعف من الدولة، معلقا: "بندور في حلقة مفرغة"، لافتا إلى أن المشروع يستهدف توفير حياة كريمة لأهالي الريف.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أنهم يعملون على تطهير وتبطين 7 آلاف كيلو من الترع، معلقا: "بنشتغل عشان خاطر أهالينا"، منوها بأن قانون الموارد المائية والري ينص على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحبس مدة لا تزيد عن سنة في حالة إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف.



قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن تكلفة تطهير الترع من الحشائش والقمامة تصل إلى 500 مليون جنيه سنويا، وهو ما دفع الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.