Advertisements

أول تعليق من زيدان على تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في الديربي

الأحد 07/مارس/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على تعادل فريقه الإيجابي أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بقمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

 

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الشوط الأول كان لهم والثاني كان لنا، كانت لدينا العديد من الفرص، ولكننا حصلنا على نقطة، نحن لا نزال في المنافسة وسنواصل".

 

وأضاف :"هدفنا هو تحقيق الليغا، لا زالت هنالك العديد من النقاط متبقية وسنقاتل حتى النهاية، الشوط الأول لم يكن رائعًا ولكن في الشوط الثاني استطعنا تغيير الوضع".

 

وتابع :"جميعنا في نفس القارب وسنقاتل حتى النهاية من أجل تحقيق لقب الليجا".

 

ورفض زيدان الحديث عن حكم المباراة حيث قال :"علينا احترام قرار الحكم لأن الأمر لن يتغير".

 

وزاد :""لا يمكنني الخوض في ذلك، في النهاية هي مسؤولية الحكم، لقد راجع اللقطة وقرر عدم احتسابها".

أخبار تهمك

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

منذ ساعتين و 28 دقيقة

هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر

منذ أقل من ساعتين

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 3 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ أقل من ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

07:29 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين