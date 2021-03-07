أول تعليق من زيدان على تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في الديربي

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على تعادل فريقه الإيجابي أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بقمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الشوط الأول كان لهم والثاني كان لنا، كانت لدينا العديد من الفرص، ولكننا حصلنا على نقطة، نحن لا نزال في المنافسة وسنواصل".

وأضاف :"هدفنا هو تحقيق الليغا، لا زالت هنالك العديد من النقاط متبقية وسنقاتل حتى النهاية، الشوط الأول لم يكن رائعًا ولكن في الشوط الثاني استطعنا تغيير الوضع".

وتابع :"جميعنا في نفس القارب وسنقاتل حتى النهاية من أجل تحقيق لقب الليجا".

ورفض زيدان الحديث عن حكم المباراة حيث قال :"علينا احترام قرار الحكم لأن الأمر لن يتغير".

وزاد :""لا يمكنني الخوض في ذلك، في النهاية هي مسؤولية الحكم، لقد راجع اللقطة وقرر عدم احتسابها".