موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواصلة مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حينما يواجه سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الجولة الـ15 من البطولة المحلية.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لغسل احزان الخسارة أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ضيفه سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة من خوض 13 مباراة في البطولة المحلية، حيث حقق الأبيض الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في مناسبة واحدة.