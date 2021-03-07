موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز
يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواصلة مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حينما يواجه سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الجولة الـ15 من البطولة المحلية.
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري
ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي
جايمي باتشيكو، لغسل احزان الخسارة أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة
من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ضيفه سيراميكا
كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة
القدم.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا
لحساب منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة والنصف
من مساء الخميس المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد
30 نقطة من خوض 13 مباراة في البطولة المحلية، حيث حقق الأبيض الفوز في 9 لقاءات وتعادل
في 3 وتلقى الخسارة في مناسبة واحدة.