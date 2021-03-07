Advertisements

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الأحد 07/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواصلة مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حينما يواجه سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الجولة الـ15 من البطولة المحلية.

 

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري

 

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لغسل احزان الخسارة أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ويستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ضيفه سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة من خوض 13 مباراة في البطولة المحلية، حيث حقق الأبيض الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في مناسبة واحدة.

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تعليق من زيدان على تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في الديربي

منذ أقل من ساعة

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين