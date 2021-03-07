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مصر للطيران تكشف حقيقة تسريح العمالة بعد قرار ترشيد النفقات

الأحد 07/مارس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشرة القابضة لمصر للطيران، عن دمج الشركات التابعة لمصر للطيران في 3 شركات، في إطار خطة ترشيد النفقات.

وأكد "زكريا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن ترشيد النفقات لا يعني الاستغناء عن العمالة، مشددًا على أنه لا نية للاستغناء عن أي شخص من العمالة الموجودة.

وتابع: "في حالة انتقال العامل من شركة إلى أخرى من الشركات التي سيتم دمجها ستظل حقوقه محفوظة كما هي "، لافتًا إلى أن الشركة القابضة هي المحفظة المالية للشركات الثلاث.

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