مانشستر يونايتد يوقف قطار السيتي ويتغلب عليه بفوز مُثير في البريميرليج

حقق نادي مانشستر يونايتد فوز غالي ومثير على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









بدأت المباراة بهدف في الدقيقة الثانية لصالح مانشيتر يونايتد، عن طريق فيرنانديز بعد تسديدة من فيرنانديز منفذ ركلة الجزاء على يمين حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد.





ونجح الظهير الأيسر لوك شاو ومن هجمة مرتدة في تسجيل هدف الشياطين الحمر الثاني في الدقيقة 50.





ووبتلك الهزيمة انتهت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية عند 21 انتصار، بعد الخسارة في الدربي أمام مانشستر يونايتد.





وبعد هذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزيبينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 65 في الصدارة.



