Advertisements

مانشستر يونايتد يوقف قطار السيتي ويتغلب عليه بفوز مُثير في البريميرليج

الأحد 07/مارس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
حقق نادي مانشستر يونايتد فوز غالي ومثير على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


بدأت المباراة بهدف في الدقيقة الثانية لصالح مانشيتر يونايتد، عن طريق فيرنانديز بعد تسديدة من فيرنانديز منفذ ركلة الجزاء على يمين حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد.

ونجح الظهير الأيسر لوك شاو ومن هجمة مرتدة في تسجيل هدف الشياطين الحمر الثاني في الدقيقة 50.

ووبتلك الهزيمة انتهت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية عند 21 انتصار، بعد الخسارة في الدربي أمام مانشستر يونايتد.

وبعد هذا  الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزيبينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 65 في الصدارة.

أخبار تهمك

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من زيدان على تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في الديربي

منذ ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين