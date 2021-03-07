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بعد أن أفرغوا بودرة الأطفال في المنزل.. أم تعرض أطفالها للبيع

الأحد 07/مارس/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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"عندما دخلت غرفة المعيشة ورأيت أولادي كاد قلبي يتوقف.. كانوا يشبهون الأشباح".. هكذا وصفت البريطانية، كريستينا سكوت، شعورها عندما رأت أطفالها بعد أن أفرغوا بودرة الأطفال وأغرقوا المنزل باللون الأبيض.

ونشرت قناة "الغد"، تقريرًا يرصد الواقعة، موضحًا أنه لم يكن من كريستينا إلا أن نشرت صور أطفالها معلنة نيتها بيعهم، وهما طفلين برونوين البالغ من العمر 4 سنوات وسورين ذات العامين، لتعويض الأضرار التي لحقت بأثاثها الجديد.

وقالت كريستينا: "لقد صدمت عندما رأيت الأريكة الجلدية التي اشتريتها من شهرين فقط، وكلفتني 1000 جنيه إسترليني"، ودعت المتابعين للتفكير في صيغة إعلان للنشر على موقع (ebay)، والذين تفاعلوا مع منشوراتها بتعليقات متباينة.


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