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الهند تبدأ حملة ترحيل للاجئي الروهينجا في ولاية جامو وكشمير

الأحد 07/مارس/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مسؤولان اليوم الأحد إن الشرطة الهندية اعتقلت أكثر من 150 من اللاجئين الروهينغا بعد أن تبين أنهم يعيشون بشكل غير قانوني في ولاية جامو وكشمير وإن عملية بدأت لترحيلهم إلى ميانمار.

 

ويوجد عشرات من مسلمي الروهينغا في "مركز اعتقال" مؤقت في سجن هيرا ناجار في جامو شمال الهند، بعد أن أجرت السلطات المحلية اختبار بصمات واختبارات أخرى على المئات لتحديد هوياتهم.

 

وقال أحد المسؤولين: "الحملة جزء من عملية لتعقب الأجانب المقيمين قي جامو دون وثائق سارية قانونا". وأضاف "بدأنا عملية ترحيل هؤلاء اللاجئين".

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن الروهينغا الذين يقيمون في جامو قولهم إنهم يخشون ترحيلهم بعد اعتقالات مطلع الأسبوع.

 

وفر مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش والهند بعد حملة قمع دامية شنتها قوات الأمن في ميانمار في عام 2017.

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كشمير الهند الروهينجا

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