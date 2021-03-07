شاهد.. تحذير لمستخدمي هواتف الأندرويد من هذا التطبق

أذاعت قناة "الغد"، تقريرًا، يحذر مستخدمي هواتف أندرويد من تطبيق "خطير للغاية" تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة حتى الآن، بسبب إخفائه برامج تجسس خبيثة، وتورطه في خرق بيانات ملايين المستخدمين.



وحذر التقرير من برامج تجسسية في تقرير حديث لها، من تطبيقات "في بي إن"، خاصة المجانية منها، وتطبيق "سوبر في بي إن" على وجه التحديد.







وأوضح تقرير قناة الغد، أن الشركة المسؤولة قالت عن تطبيق "في بي إن برو" إن أكثر من 105 ملايين شخص قد تُسرق تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ويتم بيع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الإنترنت وتسجيل محادثاتهم الخاصة.



وتابع: "تلك التطبيقات تسمح للقراصنة باعتراض الاتصالات بين المستخدم والمزود، وحتى إعادة توجيه المستخدمين إلى خادم متسلل ضار".



وتهدف تطبيقات "VPN"، الممنوعة في دول عدة، إلى إنشاء "ممر" بين جهازك والإنترنت، وتوجيه حركة المرور الخاصة بك عبر خادم لإخفاء موقعك ونشاطك على الإنترنت.



