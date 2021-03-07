Advertisements

أحمد موسى يطالب وزير النقل بالجلوس مع أهالي المرج لامتصاص غضبهم (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي المرج يعترضون على إزالة منازلهم لتوسيع الدائري، مردفًا: «إيه البديل ولازم نشرح للناس أن اللي بيتعمل لخدمة المواطنين».

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «الناس دي مننا ومع ثورة 30 يونيو»، متسائلًا: "هل هناك مسارًا آخر لتوسعة الدائري يمكن استخدامه تفاديًا لهدم المنازل، متابعًا «لا تعطيل لأي مشروعات قومية لأن لها الأولوية وندعم الدولة في تنفيذها».

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «يجب على وزير النقل، أن يذهب للناس في المرج الجديدة لامتصاص غضبهم، وإجراء حوار معهم»، مشيرًا موسى إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستمع جيد، وينفذ احتياجات الناس ويستمع للأهالي ويستجيب لهم.

واختتم موسى: "طفينا أزمة رهيبة الأسبوع الماضي ومش عاوزين أي موضوع يعملنا أزمة ومشكلة طالما أن هناك بديلًا".

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 4 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعة

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول تعليق من زيدان على تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في الديربي

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين