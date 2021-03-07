أحمد موسى يطالب وزير النقل بالجلوس مع أهالي المرج لامتصاص غضبهم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي المرج يعترضون على إزالة منازلهم لتوسيع الدائري، مردفًا: «إيه البديل ولازم نشرح للناس أن اللي بيتعمل لخدمة المواطنين».



وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «الناس دي مننا ومع ثورة 30 يونيو»، متسائلًا: "هل هناك مسارًا آخر لتوسعة الدائري يمكن استخدامه تفاديًا لهدم المنازل، متابعًا «لا تعطيل لأي مشروعات قومية لأن لها الأولوية وندعم الدولة في تنفيذها».



واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «يجب على وزير النقل، أن يذهب للناس في المرج الجديدة لامتصاص غضبهم، وإجراء حوار معهم»، مشيرًا موسى إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستمع جيد، وينفذ احتياجات الناس ويستمع للأهالي ويستجيب لهم.



واختتم موسى: "طفينا أزمة رهيبة الأسبوع الماضي ومش عاوزين أي موضوع يعملنا أزمة ومشكلة طالما أن هناك بديلًا".

