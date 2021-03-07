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إحالة 46 طبيب وممرض للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بالقليوبية

الأحد 07/مارس/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الأحد، حملة لمتابعة الوحدات الصحية بقرى مركز ومدينة القناطر الخيرية، وجرى المتابعة والمرور على الوحدات الصحية بشلقان، وعرب شركس، ومركز صحة الأسرة بسندبيس.

وتبين خلال الحملة تغيب 46 طبيب وممرض عن العمل، من بينهم 20 طبيب، و26 ممرض ومراقب صحي وإداري، وجرى مخاطبة مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، ووكيل الوزارة بالقليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى إحالتهم للتحقيق.

جاءت الحملة برئاسة هشام سليمان نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، يرافقة منال جابر رئيس قطاع الوحدة المحلية لشلقان، وحسام محمد رئيس قطاع سندبيس.

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