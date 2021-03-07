Advertisements

الباز يطالب بإسقاط الجنسية عن الإخوان "مزدوجي الجنسية"

الأحد 07/مارس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

دعا الإعلامي محمد الباز، لسن قانون في مجلس النواب يقضي بسحب الجنسية المصرية من المواطن مزودج الجنسية، الذي ارتكب أعمال عنف أو انخرط في تنظيم إرهابي.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن المواطن الذي يخرج على قنوات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وينشر الشائعات، ويضرب في البلد بالباطل أخطر من الإرهابي الذي يحمل السلاح.

وأضاف "الباز"، أن هناك "خناقة" بين أستراليا ونيوزلندا الآن بسبب إسقاط أستراليا الجنسية عن مواطنة انضمت لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وتابع: "سيدة عندها 26 سنة كانت موجودة في سوريا، وانضمت لداعش ومعاها طفلين، وكانت هربانة من سوريا لتركيا وتم ضبطها، وعند القبض عليها وتم اكتشاف أنها تحمل الجنسية الأسترالية والنيوزلندية.. أستراليا سارعت وأسقطت الجنسية عن المواطنة، لأن هناك قانون في أستراليا يقر بسحب الجنسية عن المواطن مزدوج الجنسية، الذي ينضم لجماعة إرهابية".

أخبار تهمك

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من زيدان على تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في الديربي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين