معركة بين بكين وواشنطن.. "الديهي" يكشف عن أزمة أمن إلكتروني عالمية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نواجه اليوم حرب سيبرانية، موضحًا أن مصادر في الحكومة الأمريكية ذكرت أن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق، بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server".



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه في وقت سابق كشفت شركة مايكروسوفت" عن تحديث لـ "Exchange Server" وذلك بعد أن أعلنت أن من خلاله يمكن أن يتعرض عدد من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة لهجمات من قبل قراصنة من مجموعة أطلقت عليها الشركة اسم "Hafnium"، قيل إنها مرتبطة بالصين.



وتابع، أن هناك اتهام أمريكي مباشر للصين بالقيام بعملية القرصنة، مشددًا على أن الحرب بين أمريكا والصين مشتعلة وسنشهد هذا العام صيف ساخن، لافتًا إلى أن الصين هددت في تصريحات لها أن تايوان جزء من الصين وخط أحمر بالنسبة للصين، موضحًا أن هناك معركة بادية في الأفق بين بكين وواشنطن.

