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داعية يوجه رسالة لمن يقطع صلة الرحم: "راجع إيمانك"(فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد العليمي، الداعية الإسلامي، إن البعض لا يصل رحمه، بسبب أن أقاربه لا يردُون له الزيارات، معقبًا: "لازم تصل رحمك، انت بتصل رحمك مش عشانهم، دا عشان ربنا".

وتابع "العليمي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك رجلًا طلب من النبي عن عمل يبعده عن النار، ويقربه من الجنة، فقال له الرسول: " تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم".

ووجه رسالة لكل شخص يقطع رحمه، قائلًا: "راجع إيمانك وصل رحمك"، مضيفًا أن الزوجة الصالحة هي من تعين زوجها على صلة رحمه، وعليها ان تدعوا زوجها لكي يصل أشقائه ووالديه، معقبًا: "سرعان ما تدو الدائرة".

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