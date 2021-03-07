أحمد موسي يطالب بتخصيص أماكن لتجميع القمامة في القرى (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى بتخصيص أماكن بالقرى لتجميع القمامة فيها، مشيرا إلى أنه لا يصح إلقاء القمامة في الترع، لكن في الوقت ذاته يجب توفير البدائل لأهالي القرى.



واقترح موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد،"تأسيس شركات نظافة على سبيل المثال توفر فرص عمل للشباب.



كما طالب موسى بتوفير سيارات لجمع القمامة بالقرى: قائلا: "مايصحش نرميها فى الترع".



وأكد موسى أنه لن يجرؤ أي شخص على البناء في أراضي عشوائية أو مخالفة مرة أخرى، معلقا: "الدولة نجحت في هذا الملف، إذن فهي قادرة أيضا على حل مشكلة تجميع القمامة في القرى".

