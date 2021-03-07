اختراق أكثر من 20 ألف مؤسسة أمريكية بسبب ثغرة لدى مايكروسوفت

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن أكثر من 20 ألف مؤسسة أمريكية تعرضت للاختراق من خلال ثغرة تم تصحيحها مؤخرًا في برنامج البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت.





ووصل الاختراق بالفعل إلى أماكن أكثر من جميع الشفرات الملوثة التي تم تنزيلها من شركة SolarWinds Corp، وهي الشركة التي كانت في قلب فورة قرصنة ضخمة أخرى تم الكشف عنها في ديسمبر.





أحدث الاختراق ترك قنوات للوصول عن بعد منتشرة بين الاتحادات الائتمانية وحكومات الولايات والشركات الصغيرة ، وفقًا لسجلات التحقيق الأمريكي.





وتظهر السجلات أن عشرات الآلاف من المنظمات في آسيا وأوروبا تضررت أيضًا.





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والاختراق مستمر على الرغم من تصحيحات الطوارئ التي أصدرتها Microsoft يوم الثلاثاء.





ورفضت مايكروسوفت، التي قالت في البداية إن الاختراقات تتكون من “هجمات محدودة وموجهة”، التعليق على حجم المشكلة لكنها قالت إنها تعمل مع الوكالات الحكومية وشركات الأمن لتقديم المساعدة للعملاء.





وأضافت: “يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بفرق الدعم للحصول على مساعدة وموارد إضافية.”





وأظهر مسح واحد للأجهزة المتصلة أن 10% فقط من هؤلاء قد ثبتوا التصحيحات بحلول يوم الجمعة، على الرغم من أن العدد كان في ارتفاع.





ونظرًا لأن تثبيت التصحيح لا يؤدي إلى التخلص من الأبواب الخلفية والثغرات، يتسابق المسؤولون الأمريكيون لمعرفة كيفية إخطار جميع الضحايا وإرشادهم.