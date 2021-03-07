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الديهي: "أبي أحمد" يعبث بالنار.. ومنحه نوبل للسلام إهانة للجائزة

الأحد 07/مارس/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، ألف كتاب اسمه "الطريق إلى التآزر" باللغة الأمهرية ولغة الأورومو، وأعلن أن عائد الكتاب سيذهب لبناء المدارس، منوهًا بأن أبي أحمد يعبث بالنار وليس رجل سلام، ولا يمكن أن يجمع شعبه على حساب مصر والسودان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن من منح أبي أحمد جائزة نوبل للسلام، ظلم وأهان الجائزة؛ لكونه يقوم بمراوغات لا تنتهي فيما يتعلق بسد النهضة، وما يقوم به على الحدود السودانية اعتداء سافر، وبما يقوم به بإقليم التيجراي حرب عصابات انتهت بإبادة جماعية، متسائلًا: "هل كانت الجائزة هدية او مكافأة على شيء لا نعلمه".

وتابع، أن أبي أحمد يقدم نفسه على أنه رجل سلام وصاحب فكر، مشددًا على أن أبي أحمد لن يكون مانديلا أو "غاندي" أو "جيفار" أو "عبد الناصر"، فهو ليس مفكر أو رجل سلام أو مصلح كما يحاول أن يصور نفسه، وليس لديه رؤية إصلاحية.

وتسأل، عن سبب صمت الاتحاد الإفريقي، عن ما يحدث بإقليم التيجراي، رغم أنه والأمم المتحدة ومجلس الأمن على علم بالتطهير العرقي الذي يحدث بإقليم التيجراي.

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