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السجن 10سنوات لـ مؤذن بالأوقاف لإنضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازي بمعاقبة مؤدذن بالأوقاف بالسجن 10 سنوات بتهمة الاضنمام جماعة الإخوان الإرهابية.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد سراج الدين محمد والمستشار أحمد سمير سليم وسكرتارية فيليبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 1203 لسنة 2018 جنايات كفر صقر والمقيدة برقم 1074 لسنة 2018 كلي شمال الزقازيق حيث قرر المحامي العام إحالة "السيد. م. م. م " 45 عانا مؤذن بالأوقاف.

ووجهت النيابة للمتهم تهم االانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابي واعداده وتجهيزه لمطبوعات واوراق تنظيمية تحوي مخططاتهم من تصعيد اعمال العنف والشغب من خلال الاستمرار في تنظيم التظاهرات التي يتخللها قطع الطرق وتعطيل الحركة المروريه واستخدام اعمال العنف والارهاب ضد المواطنين بغرض الاسقاط اعلي هيبة القانون والدولة والمناهضة للنظام القائم والتي تحض علي كراهية القوات المسلحة والشرطة والترويج الافكار التنظيم لتوزيعها في اوساط المواطنين، فاستصدار اذنا من النيابة العامة الأذن لضبط المتهم ونفاذا له قام بضبطه والمطبوعات التي يحوزها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بغرض استخدامها في كافة الفعاليات وتنفيذ مخططات التنظيم.

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