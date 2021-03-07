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ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خسارة كبيرة أمام مضيفه الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الزمالك بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 

بهذا الفوز رفع الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي رصيده من النقاط إلى 7 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثانية فقط، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى بدون أهداف وتكررت النتيجة في الجولة الثانية أمام تونجيث السنغالي.

وتتكرر المواجهة بين الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والترجي الرياضي التونسي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم 16 مارس المقبل.

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