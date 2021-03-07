ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

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ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا
الأحد 07/مارس/2021 - 09:00 م
علي خلاف
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تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خسارة كبيرة أمام مضيفه الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ترتيب الزمالك بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا
بهذا الفوز رفع الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي رصيده من النقاط إلى 7 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثانية فقط، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى بدون أهداف وتكررت النتيجة في الجولة الثانية أمام تونجيث السنغالي.
وتتكرر المواجهة بين الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والترجي الرياضي التونسي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم 16 مارس المقبل.
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