مساعد الليثي: الصحافة تؤدي دور وطني.. وقادرون على اتخاذ خطوات لإنقاذ المهنة

قال مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنه يقترح في برنامجه الانتخابي، تقديم طلب إلى وزارة المالية، بتحصيل ضريبة 2% على باقات الإنترنت، لصالح المؤسسات الصحفية، باعتبار أن الصحافة خدمة تُقدم للمواطن، ويجب أن تدعمها الدولة.



وأضاف في بث له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصحافة قطاع على أولويات الدولة، ويؤدي دور وطني ورئيسي في المجتمع، لا يقل أهمية عن دور أي نقابة أخرى، في وقت وصلت رواتب الصحفيين إلى الحد الأدنى.





وأكد أن كل النقابات لها جزء ضريبي يُدر دخلًا لها، ومن حق نقابة الصحفيين أن تحصل على ضريبة تنعش مواردها، وهي موارد محدودة في الأساس، وتحتاج إلى زيادة مصادرها، لافتًا إلى أن النقابة تنتظر الدعم دائمًا من الدولة، ولا تفكر في طريقة لزيادة مواردها.



وشدد "الليثي" على أن الصحفيين قادرون على المطالبة بحقوقهم والحصول عليها، وقادرون على اتخاذ خطوات حقيقية من أجل إنقاذ الصحافة، وتوفير مصادر دخل بالملايين للنقابة، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وغير ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى صحفيين لديهم طموح، ومجلس نقابة قادر على إدارة المشهد.



وأوضح "الليثي" أن شُعبة الصحف الخاصة التابعة لاتحاد الغرف التجارية، التي أعلن عن تأسيسها صباح اليوم، بالقرار رقم 162 لسنة 2019، تضم 20 صحيفة، وستعمل على إيجاد حلول حقيقية لمشاكل الصحافة في مصر، باعتبار أنها كيان يربط المؤسسات الخاصة، للتفاوض حول حقوقهم، في ظل أوضاع صعبة تمر بها المهنة.



ولفت إلى أن الشُعبة ستعمل على إنشاء إطار تعاوني بين تلك الصحف والاتحادات الاقتصادية والشركات والبنوك، بهدف الحصول على إعلانات سنوية، ويتم تقسيم الصحف إلى فئات أ ب ج، وتستفيد تلك الصحف من الدخل، وتستفيد تلك الكيانات الاقتصادية من الـ20 صحيفة ورقية وإلكترونية.



وكان قد تقدم مساعد الليثي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها يوم 19 مارس المقبل.