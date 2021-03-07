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نجم بايرن ميونخ يعلق على عودته إلى منتخب ألمانيا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح توماس مولر نجم بايرن ميونخ الألماني أنه سيكون سعيدا في حالة عودته إلى صفوف المنتخب الألماني إذا كان هناك حاجة لوجوده خلال كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

وقال مولر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي البريطانية عقب الفوز على بروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني:"بالتأكيد متعطش لمطاردة الألقاب في الصيف، سنرى ما سيحدث".

وأضاف:"أتطلع إلى المشاركة مع رفاقي من الجيل الحالي, القرار لا يرجع لي".

واختتم مولر تصريحاته قائلا:" سنرى ما سيحدث، ما إذا كان نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يمثل هدفنا الواضح، سيسجل نهاية الموسم أم لا، سنرى".

و قبل عامين, خرج مولر من قائمة المنتخب الألماني بالإضافة إلى جيروم بواتينج وماتس هوميلز زميليه في المنتخب الألماني والذين فازوا بلقب كأس العالم2014 التي أقيمت في البرازيل في ظل جهود المدير الفني يواخيم لوف لإعادة هيكلة صفوف المنتخي.

وألمح لوف أنه قد يستدعي واحدا أو أكثر من اللاعبين الثلاثة في يورو 2020 التي تأجلت من العام الماضي للحالي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وذلك إذا كان مقتنعا بأنه سيساعد الفريق لكنه استبعد استدعاء أي منهم خلال تصفيات كأس العالم.

وقال لوف في تصريحات لوسائل الإعلام: "لا ينبغي وقف إجراءات إعادة الهيكلة بشكل كامل لكن من الممكن القيام بذلك، بالطبع من واجبنا اصطحاب أفضل اللاعبين وأفضل فريق لضمان أكبر نجاح ممكن".

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