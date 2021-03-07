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في مقدمتهم نجمي الأهلي.. الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تشكيل الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت مبارياتها مساء أمس السبت.

 

وشهد التشكيل تواجد الثنائي محمد هاني ومحمد مجدي أفشة لاعبا الأهلي فيما غاب لاعبو الزمالك.

 

وجاء التشكيل كالتالي :-

 

حراسة المرمى : أوموسولا

 

خط الدفاع : محمد هاني - حداد - تشيميسدين نيساكه - لايل لكاي

 

خط الوسط : وليد الكرتي - محمد بن رمضان - نكوسينفيل نجوبوكو - محمد مجدي أفشة

 

خط الهجوم : أيوب الكعبي - ماكابي ليليبو

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