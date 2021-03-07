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المؤبد لـ ميكانيكي وحداد مسلح بتهمة خطف طفل للمطالبة بفدية مالية 2 مليون جنيه بالشرقية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق "متهمين" بالسجن المؤبد بتهمة خطف طفل للمطالبة بفدية مالية 2 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد سراج الدين محمد والمستشار أحمد سمير سليم وسكرتارية فيليبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم ۱۹۳۲۹ لسنة ۲۰۲۰ جنايات كفر صقر والمقيدة برقم ۰۸ 14 لسنة ۲۰۲۰ كلى شمال الزقازيق حيث اتهمت النيابة العامة كل من " بهاء. أ. ا " ۲۸ عاما میکانیکی وو"عبدالهادي. إ. م " 19 عاما حداد مسلح بخطف الطفل " محمد هاني سعيد محمد بيومي "بأن اصطحباه كرهاعنه إلي داخل سيارة ملاكي وكان ذلك مصحوبا بطلب فدية مالية وقدرها إثنان مليون جنيه.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا من " أية ع. ع " 30 عاما وزوجها " هاني. س. ب " 40 عاما يعمل بالسعودية يفيد بقيام مجهولين بخطف نجلهم "محمد " 8 سنوت على طريق ترعة مصطفى باشا.

وبسؤال الأم عن تفصیلات ماحدث أجابت: اللي حصل النهارده حوالي الساعة السابعة صباحا كنت مع نجلي وهو ذاهب للمدرسة وأثناء سيري بالطريق وبصحبتي مدرسة من البلد وهي في مدرسة موسى الطحاوي وابني كان ماشي مع أطفال من البلد رايحين المدرسة لقيتهم راجعين جري وبيقولوا محمد اتخطف في عربية طلعت أجري وركبت عربية من الخط وطلعت أجري وراهم بس مالحقناش العربية واتصلت بجوزي. وبسؤالها عن وقت ومكان الواقعة.

وبسؤالها عن أية خلافات بينها وبين أحد أجابت: لا، وبسؤالها عن مواصفات وسن نجلها تحديدا أجابت: عنده ثماني سنوات هو رفيع وطوله حوالي متر تقريبا وعنده جرح قديم في وجه وشعره لونه أسود في بني ويرتدي بليزكحلي وبلوفر رصاصي وبنطلون رصاصي اوكوتشي بيج، وبسؤالها عن مواصفات السيارة مرتكبة البلغ أجابت: سيارة ملاكي لونها رصاصي وخطفت ابني وطلعت تجري. واتصل أحد الأشخاص وطلب مبلغ اثنين مليون جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل.

جرى تشكيل فريق بحث وأسفرت الجهود عن التوصل للمتهمين وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



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