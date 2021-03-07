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خبير سياسي يكشف أهداف جولة وزير الخارجية الروسي إلى منطقة الخليج (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أندريه مورتازين المحلل السياسي، في الشأن الروسي، إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى منطقة الخليج، تحمل العديد من الأهداف والرسائل، مشيرا إلى أن الهدف الأول من الزيارة هو توسيع العلاقات الروسية مع مجلس دول التعاون الخليج.

وأضاف "مورتازين"، خلال حديثه مع قناة "الغد"، أن روسيا لا تمانع من التعاون مع دول الخليج والمنطقة العربية، وكذلك الدول العربية لا تمانع في التعاون في شتى المجالات مع موسكو، موضحا أن حقيبة وزير الخارجية الروسي، تحمل العديد من عمل المشروعات الاقتصادية، مع دول الخليج، كذلك ملف النفط وهو العامل الرئيسي في تطوير الاقتصاد العالمي، مع المحافظة على التوازن الإستراتيجي في العالم والتوازن التجاري الروسي كذلك لدول التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن هناك مشروعات اقتصادية، ستجمع بين الطرفين، لافتا إلى أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يتعاون مع الصندوق الإماراتي، وعمل مشروعات كبيرة، وتطبيقه من خلال رجال الأعمال بين البلدين.

كما أكد المحلل السياسي، أن روسيا والإمارات والدول العربية الأخرى، سيكون بينهم العديد من أوجه التعاون فى المجال الطبي بـ" لقاح سبوتنيك"، مبينا أن الإمارات سجلت اللقاح الروسي، وسيتم إنتاجه في الإمارات واستخدامه في دول الجزيرة العربية، كذلك الملفات الدولية منها سوريا وليبيا واليمن.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الروسي روسيا خبير سياسي

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