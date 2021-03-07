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"الديهي" يُشيد بالتعديل التشريعي المقترح لمواجهة إلقاء القمامة بالمجاري المائية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بمقترح النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإعداد تعديل تشريعي جديد" لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، معقبًا: "برافو عليه".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الحفاظ على الممتلكات العامة وصيانتها قد يحتاج لتشريع، ويحتاج لفزعة أخلاقية وثقافية ووعظية.

وأكد "الديهي"، أن الغرامة تطبق في جميع دول العالم، مشددًا على ضرورة فرض غرامة على من يقوم بإلقاء المخلفات في الشوارع، معقبًا: "لو دفعوا غرامة مش هيعملوها تاني"، منوهًا بأن مشهد إلقاء القمامة بترعة سقارة البحرية بالجيزة بعد تبطينها وتأهيلها يثير الشعور الوطني.

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