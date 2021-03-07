الديهي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر مؤشر مُبشر



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدولة أن تبذل كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابع، أن وزير المالية مطالب بتوفير 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، حيث تبلغ تكلفة المشروع بالكامل 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات، مع مواجهة تداعيات كورونا، مشددًا على أن مصر رغم كورونا مازالت تقف على قدمها رغم سقوط العديد من الدول، مستدلًا على ذلك بزيادة احتياطيات النقد الأجنبية لمصر بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 40.200 مليار دولار، معقبًا: "مؤشر مُبشر".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.